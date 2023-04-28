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Каманцев: «Если «Крылья Советов» считают необходимым обратиться в правоохранительные органы — это их право»

28 Апреля 2023 • 09:22 Комментировать
Крылья Советов
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Зенит
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29.04 14:00

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев поделился мнением о возможном обращении «Крыльев Советов» в правоохранительные органы по поводу судейства в матче 24-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:2).

Каманцев заявил, что ему об этом ничего неизвестно, при этом подчеркнув, что «Крылья Советов» — отдельный хозяйствующий субъект, и если клуб хочет обратиться в правоохранительные органы, то может это сделать.

«Если они считают необходимым обратиться в правоохранительные органы, обладают необходимым доказательством, компетенцией и всем остальным — это их право. Я с ними на эту тему не общался и не собираюсь», — цитирует Каманцева «РБ Спорт».

После 24 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Свой ближайший матч самарская команда проведёт завтра, 29 апреля, против «Зенита». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Павел Каманцев
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