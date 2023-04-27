Семак не назвал сильнейшим нынешний состав «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о текущем составе петербургской команды.

«Не назову нынешний состав сильнейшим, назову его самым цельным. Что касается качества игры, качества футболистов, то у нас были разные периоды», - приводит слова Семака «Чемпионат».

Специалист заявил, что данный состав главным образом можно выделить по сравнению с другими, благодаря таким компонентам, как командная игра и командное движение.

В настоящее время «сине-бело-голубые» возглавляют турнирную таблицу элитного российского дивизиона, отрываясь от идущего вторым «Ростова» на девять баллов.