Сергеев: «Болельщики «Крыльев Советов» не забыли, тепло принимают»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Иван Сергеев, ныне защищающий цвета «Зенита», рассказал о приёме болельщиками самарской команды во время очной встречи коллективов (1:5).
«Отыграл тут два года и теперь всегда приятно возвращаться. Болельщики не забыли, тепло принимают, спасибо им за это!» - приводит слова Сергеева «Матч ТВ».
Команда с берегов Невы, разгромив в субботу своего соперника в выездном матче, укрепила свои шансы на чемпионство в нынешнем сезоне, которое может оформить уже в следующем матче со «Спартаком».
«Крылья Советов» в свою очередь продолжают бороться за выживание.
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