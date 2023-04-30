Сергеев: «Болельщики «Крыльев Советов» не забыли, тепло принимают»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Иван Сергеев, ныне защищающий цвета «Зенита», рассказал о приёме болельщиками самарской команды во время очной встречи коллективов (1:5).

«Отыграл тут два года и теперь всегда приятно возвращаться. Болельщики не забыли, тепло принимают, спасибо им за это!» - приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Команда с берегов Невы, разгромив в субботу своего соперника в выездном матче, укрепила свои шансы на чемпионство в нынешнем сезоне, которое может оформить уже в следующем матче со «Спартаком».

«Крылья Советов» в свою очередь продолжают бороться за выживание.