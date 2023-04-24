Барбоза назвал возможный уход Малкома из «Зенита» риском

Известный футбольный агент Паулу Барбоза порассуждал о возможном уходе нападающего Малкома Филипе из питерского «Зенита» в другой клуб.

«Он успешен в России, показывает игру высокого уровня, но переход в другой клуб – это всегда риск. Ведь в любой европейской команде он столкнётся с конкуренцией, которая там на высоком уровне. Поэтому пока что-то о его будущем говорить рано», - цитирует Барбозу портал Rusfootball.

Самые свежие слухи теперь связывают бразильско-российского нападающего с турецким топ-клубом – «Бешикташем» из Стамбула. Новость ранее прокомментировал агент Малкома.