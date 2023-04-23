Гаджиев уверен, что «Крылья Советов» останутся в РПЛ

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался об игре «Крыльев Советов».

«У «Крыльев» в основном не получается забивать. Команда сама играет нормально, в Кубке играли неплохо. Эта команда могла бы быть выше в турнирной таблице. Можно сказать, что «Крыльям» частично не везет», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

По мнению функционера, самарский клуб сможет выйти из этой непростой ситуации и не вылетит в Первую лигу, у команды есть хорошая поставленная игра.

После 24 туров «Крылья Советов» располагаются на 12-й сточке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.