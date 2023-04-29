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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гапонов рассказал, почему «Крылья Советов» крупно проиграли «Зениту»

29 Апреля 2023 • 16:44 Комментировать
Крылья Советов
1:5
Зенит
окончен

Защитник «Крыльев Советов» Илья Гапонов высказался после разгромного поражения от «Зенита» (1:5) в рамках 25-го тура чемпионата России.

«Что тут комментировать? Счет 1:5. Почему так? Потому что они «Зенит», а мы «Крылья», — приводит слова Гапонова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми голами.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 25 очков за 25 туров. «Зенит» идет на первой строчке, имея в своей копилке 61 зачетный балл.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Илья Гапонов
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