Стрепетов не видит потерю Вендела большой проблемой для «Зенита»

Бывший футболист питерского «Зенита» Алексей Стрепетов порассуждал о потере лидером РПЛ одного из важных бразильских легионеров – Маркуса Вендела. Футболист выбыл из-за травмы.

«Не думаю, что потеря Вендела – это большая проблема для «Зенита», ведь в питерском клубе есть Клаудинью, есть Андрей Мостовой, Густаво Мантуан и каждый из них ранее уже доказал свою состоятельность», - цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Напомним, Вендел на данный момент лечит свое повреждение в индивидуальном порядке. Ожидается, что бразилец восстановится к 7 мая – в этот день «Зениту» предстоит сыграть с московским «Спартаком».

«Главное, чтобы Барриос в опорной зоне вернулся к своей разрушительной функции», - добавил Стрепетов.