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Семак: В «Зените» не думают о чемпионском матче со «Спартаком»

29 Апреля 2023 • 14:01 Комментировать
Крылья Советов
1:3
Зенит
1 5.20 X 3.40 2 1.77
2-й тайм

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Крыльями Советов».

- Сегодня не сыграет Вендел. Как изменится игра «Зенита» в его отсутствие?

- Посмотрим. Вендел - важная для нас фигура, но есть другие футболисты, которые выйдут и будут играть. К сожалению, Вендел и Ерохин нам сегодня не помогут, но надеемся, что к следующему матчу они будут готовы.

- Не было ли сегодня желания выпустить Ивана Сергеева, учитывая его самарское прошлое?

- Было, конечно, желание выпустить, но Ваня пропустил и чуть выбился из игрового ритма. И Матео Кассьерра сейчас функционально и физически выглядит хорошо, поэтому начнет он.

- Весь Петербург ждет оформления чемпионства в следующем туре в матче против «Спартака». Как-то в команде это обсуждается?

- Нет, абсолютно нигде не обсуждается. Наша задача - выходить и играть. Самая важная игра сегодня. О том, что будет дальше, никто в команде об этом не думает.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
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