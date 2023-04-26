Агент Малкома: «Зенит» — это команда, а не набор индивидуально сильных игроков»

Луис Фернандо Гарсия, представитель форварда «Зенита» Малкома, оценил уровень игры петербургского клуба.

«Какое будущее будет у «Зенита», если легионеры уйдут из клуба? «Зенит» — это в первую очередь команда, а не набор индивидуально сильных игроков», — заявил агент Малкома в интервью изданию «РБ Спорт».

В нынешнем составе «сине-бело-голубых» находится девять легионеров, семеро из которых имеют бразильский паспорт. В турнирной таблице «Зенит» уверенно лидирует за шесть туров до конца, опережая «Ростов» на девять очков.