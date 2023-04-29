«Зенит» забил третий гол в Самаре, у Малкома дубль

В Самаре начался второй тайм матча 25-го тура Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Зенитом». Хозяева поля повели на девятой минуте, после чего только пропускают. Малком реализовал пенальти, а Клаудиньо дальним ударом застал врасплох голкипера «Крыльев». После перерыва «Зенит» забил в третий раз. И снова Малком был на острие атаки, его удар с левой ноги в дальний угол ворот был неберущимся - 3:1.

Напомним, что «Крылья» играют вдесятером с конца первого тайма, когда с поля был удален Гленн Бейл. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.