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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец — о нестабильной игре Клаудиньо: «Возможно, это связано с тем, что сейчас творится вокруг футболиста»

24 Апреля 2023 • 15:18 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
29.04 14:00

Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением о полузащитнике «Зенита» Клаудиньо.

Специалист выразил мнение, что история с получением российского гражданства могла негативно сказаться на игре 26-летнего бразильца. Напомним, ранее Клаудиньо заявил, что не планирует выступать за сборную России.

«В весенней части чемпионата его игра выглядит менее стабильной. В этой связи показательна история с получением им российского гражданства. Они (Клаудиньо и Малком) очень хотели получить наше гражданство, а теперь вдруг остыли», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru.

В текущем сезоне Клаудиньо провёл за «Зенит» 26 матчей, в которых забил три гола и отдал 10 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Анатолий Бышовец Клаудиньо
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