Малком оторвался от Промеса в гонке бомбардиров РПЛ

В субботу матч чемпионата России проводят «Крылья Советов» и «Зенит». По ходу первого тайма «сине-бело-голубые» заработали и реализовали пенальти - автором гола стал Малком. Бразилец, недавно получивший паспорт России, упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров Премьер-лиги. На текущую минуту Малком имеет на своём счету 19 голов, в то время как Квинси Промес из «Спартака» отличился 17 раз.

Третье место в гонке делят Владимир Писарский из «Крыльев Советов» и Фёдор Чалов из ЦСКА. Они забили по 14 голов.

Следить за матчем между «Крыльями Советов» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции.