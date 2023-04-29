«Зенит» в субботу осчастливил своих болельщиков крупной победой над «Крыльями Советов» со счётом 5:1. Главным героем встречи стал Малком, который отметился четырьмя забитыми голами.

Пресс-служба «Зенита» опубликовала короткое видео, на котором Малком говорит на русском языке.

«Победа, Петербург! Давай, «Зенит»! – сказал Малком, показывая четыре пальца.

Напомним, что недавно Малком получил российский паспорт, как и ещё один игрок «Зенита» - Клаудиньо.

Малком уверенно лидирует в гонке бомбардиров Премьер-лиги с 22 голами. Второй Квинси Промес из «Спартака» отстаёт на пять голов.