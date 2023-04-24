Гасилин: «Луческу — главный шарлатан, работавший в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин, в настоящий момент выступающий за «Амкал», поделился мнением об экс-главном тренере петербургской команды Мирче Луческу. Напомним, румынский специалист возглавлял «сине-бело-голубых» с 2016 по 2017 год.

По словам футболиста, в то время он мог перейти в португальскую «Бенфику» или немецкую «Фортуну», однако клуб и Луческу не хотели отпускать своего игрока.

«Могу сказать, что Луческу — главный шарлатан, работавший в «Зените». После «Шальке» он просил меня остаться, говорил, что я один из самых талантливых футболистов, с которыми он работал, обещал, что поможет мне вырасти. Но всё это оказалось пустыми словами», — цитирует Гасилина Sport24.

За первую команду «Зенита» Гасилин провёл две игры, отметившись в них одной результативной передачей. Также в его карьере были «Томь», «Амкар», «Ленинградец», «Волгарь» и немецкий «Шальке».