Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Все мои мысли связаны только с «Зенитом»

26 Апреля 2023 • 20:23 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
1 5.30 X 4.00 2 1.63
29.04 14:00

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ранее им интересовались из других команд, однако до серьёзных разговоров дело не доходило.

«Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. К тому же, мой драйв в «Зените» не утихает и все мои мысли связаны лишь только с этим клубом», - рассказал Семак «Чемпионату», добавив, что у него нет планов попробовать себя в другой лиге.

Напомним, что Семак возглавляет питерский клуб уже пять лет – с конца мая 2018 года. До этого специалист пару лет проработал в «Уфе» в тот период, когда башкирский клуб выступал в РПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
20:37 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Абаскаль перемудрил с тактикой в матче с «Краснодаром»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Карпов: «Отавио отказался ехать в Россию»
20:23 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Все мои мысли связаны только с «Зенитом»
20:10 · Россия. Премьер-лига
ЭСК не нашла ни одной ошибки Кукуяна в четырёх эпизодах матча «Урал» - «Ростов»
20:00 · Россия. Премьер-лига
ЭСК нашла три грубые ошибки арбитра Галимова в матче «Пари НН» - «Крылья Советов»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: «Уровень Дуарте не соответствует амбициям «Спартака»
19:52 · Россия. Премьер-лига
Семёнов: «Защитнику в РПЛ теперь стало легче»
19:41 · Россия. Премьер-лига
Лантратов: У «Химок» безумный сезон
19:38 · Россия. Премьер-лига
Семёнов: «Прекрасно понимаю, почему Кудряшов ушел из сборной»
19:34 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Время Вагнера Лава ушло, Азмун и Промес более опасны»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Семёнов озвучил слова Черчесова после матча с Бельгией на Евро
19:25 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий — консультант ФК «Матч ТВ»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий поддерживает изменение формата РПЛ
19:13 · Россия. Премьер-лига
Селюк рассказал, чем поможет продажа пива на стадионах российским клубам 1
19:10 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Медали будут разыгрывать «Ростов», «Спартак» и ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем