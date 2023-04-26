Семак: «Все мои мысли связаны только с «Зенитом»

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что ранее им интересовались из других команд, однако до серьёзных разговоров дело не доходило.

«Интерес присутствовал. Но это не переросло во что-то глобальное. К тому же, мой драйв в «Зените» не утихает и все мои мысли связаны лишь только с этим клубом», - рассказал Семак «Чемпионату», добавив, что у него нет планов попробовать себя в другой лиге.

Напомним, что Семак возглавляет питерский клуб уже пять лет – с конца мая 2018 года. До этого специалист пару лет проработал в «Уфе» в тот период, когда башкирский клуб выступал в РПЛ.