Семак высказался о Fan ID

Наставник «Зенита» Сергей Семак высказался о паспорте болельщика (Fan ID).

Специалист заявил, что ни у него, ни у его друзей и близких не возникло каких-либо проблем при оформлении документа, необходимого для посещения футбольных матчей.

По словам эксперта, вся ситуация, связанная с Fan ID, заключается не в процессе оформления, а в неприятии его активными болельщиками.

«Включился принцип. Что без обсуждения приняли решение, которое непонятно. Мы надеемся и верим, что футбольные власти и руководство страны найдут выход из этой ситуации», - цитирует Семака «Чемпионат».

Тренер признался, что хочет вновь видеть поддержку фанатов на петербургском стадионе.