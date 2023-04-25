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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бобёр предположил, почему Писарский не может забить за «Крылья»

25 Апреля 2023 • 20:12 Комментировать
Крылья Советов
...
Зенит
29.04 14:00

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о низкой результативности форварда самарцев Владимира Писарского.

«Я считаю, что у него такие же проблемы, как и у команды – психологические. «Крыльям» не хватает одной победы для уверенности. После выигранного матча у команды снова начнут залетать мячи в ворота, в том числе и у Писарского», — заявил Бобёр Metaratings.

Напомним, 27-летний футболист перебрался в «Крылья Советов» минувшей зимой из «Оренбурга». На счету Писарского три забитых мяча в 12 матчах за самарский клуб.

После 24 туров «Крылья Советов» занимают 12-е место в чемпионате России, набрав 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Антон Бобёр Владимир Писарский
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