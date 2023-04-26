Защитник «Крыльев Советов» Бейл может перейти в клуб из Бундеслиги

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл может продолжить карьеру в чемпионате Германии.

По информации «РБ Спорт», успешные выступления 27-летнего нидерландца в составе самарской команды привлекли внимание нескольких российских клубов и одной команды из Бундеслиги. Однако отмечается, что пока никакой конкретики по возможному переходу нет.

Напомним, Бейл перешёл в «Крылья Советов» летом 2021 года из «Эммена». Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает нидерландца в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл за «Крылья Советов» 33 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.