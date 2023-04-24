«Зенит» ищет возможную замену полузащитнику Клаудиньо в Европе, если он примет решение покинуть команду в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaraings.ru, на трансфер возможного новичка планируется потратить не более 10 миллионов евро.

26-летний футболист, который в феврале этого года получил российский паспорт, выступает за команду с берегов Невы с 2021 года.

Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Клаудмньо принял участие в 26 играх, в которых отметился тремя забитыми мячами и десятью результативными передачами партнёрам по команде.