Кузнецов — о «Крыльях Советов»: «Романтики творят»

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился мнением о работе наставника «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Кузнецов признался, что ему нравится стиль игры, который Осинькин прививает своим подопечным.

«Игорь работает с молодыми пацанами, которые у него прогрессируют. Из «Крыльев» ушли лидеры, но он ввёл в состав новые имена. Ребята не боятся играть ярко, гнут свою линию. Романтики творят», — приводит слова Кузнецова «Спорт-Экспресс».

Кроме того, специалист подчеркнул, что молодым футболистам свойственна нестабильность, поэтому у «Крыльев Советов» долго не получалось одержать победу. По мнению Кузнецова, самое главное, что команда не стала отходить от своего стиля, несмотря на неудачи.

После 24 туров РПЛ «Крылья Советов» набрали 25 очков и расположились на 12-м месте турнирной таблицы. Свой следующий матч самарская команда проведёт 29 апреля против «Зенита». Начало — в 14:00 по московскому времени.