Тарханов: «Малком — лучший игрок сезона»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о том, кто станет лучшим бомбардиром текущего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, что на данный момент бомбардирскую гонку возглавляет нападающий «Зенита» Малком, опережающий своего ближайшего преследователя Квинси Промеса из «Спартака» на два гола.

Тарханов согласился с тем, что бразилец — лучший игрок сезона, отметив его скорость и умение отрабатывать в обороне.

«Промес весной лишь «Факелу» забил, потом сломался... У Писарского в «Крыльях» пока не идёт. Да и Чалов вряд ли догонит бразильца, который в «Зените» теперь ещё и пенальтистом стал», — цитирует Тарханова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем розыгрыше РПЛ 26-летний Малком провёл 24 матча, забил 18 голов и отдал девять результативных передач. На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая второй «Ростов» на девять очков.