Чистяков: «Мы ещё не стали чемпионами»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о вероятном чемпионстве «сине-бело-голубых». 29 апреля «сине-бело-голубые» разгромили «Крылья Советов» со счетом 5:1 в рамках 25-го тура РПЛ.

«Крылья Советов» не поздравляли с чемпионством, мы еще не стали чемпионами. Когда станем, тогда можно поздравлять. Когда мы выиграем турнир, тогда и будем радоваться», — цитирует Чистякова «РБ Спорт».

Футболист признался, что ему будет приятно оформить трофей в матче со «Спартаком», ведь это принципиальный соперник.

В текущем сезоне 29-летний защитник провел 18 матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

После 25 туров «Зенит» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, имея в копилке 61 набранное очко.