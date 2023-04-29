Малком оформил покер и далеко ушёл от Промеса в гонке бомбардиров РПЛ

Малком в огне. В субботнем гостевом матче 25-го тура Премьер-лиги против «Крыльев Советов» 26-летний футболист «Зенита» забил четыре гола, то есть оформил покер.

Теперь Малком очень уверенно лидирует в рейтинге бомбардиров текущего чемпионата России. Бразилец, который недавно получил российский паспорт, имеет на своём счету 22 гола.

Второе место занимает нападающий «Спартака» Квинси Промес, который нанёс 17 результативных ударов в нынешнем сезоне Премьер-лиги.

Третье место делят Владимир Писарский из «Крыльев Советов» и Фёдор Чалов из ЦСКА. Они забили по 14 раз.