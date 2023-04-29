«Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 25-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Крылья Советов» и «Зенит».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Крылья Советов - Зенит
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Протокол игры
Ломаев Иван•Зуев Александр•Евгеньев Роман•Солдатенков Александр•Горшков Юрий•Рассказов Николай•Бейл Гленн•Бабкин Сергей•Ежов Роман•Писарский Владимир•Цыпченко Дмитрий
Кержаков Михаил•Караваев Вячеслав•Чистяков Дмитрий•Ренан Роберт•Дуглас Сантос•Кузяев Далер•Барриос Вильмар•Клаудиньо•Малком Филипе•Кассьерра Матео•Мостовой Андрей
29 апреля. Стадион "Солидарность Арена".
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