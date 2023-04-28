Шмаров: «Я только за, чтобы наши ребята играли в основном составе»

Бывший форвард ЦСКА Валерий Шмаров поделился своим мнением о российский футболистах.

Специалист заявил, что во времена его игровой карьеры в советских коллективах не было иностранных спортсменов, а команды при этом могли конкурировать на самом высоком уровне.

«Почему нашим пацанам не дать шанс проявить себя без легионеров? Меня это очень удивляет. Я только за, чтобы наши ребята играли в основном составе и доказывали свою состоятельность», - приводит слова Шмарова «Спорт День За Днём».

Лидером чемпионата России в данный момент является петербургский «Зенит» с имеющими российское гражданство бразильцами Малкомом и Клаудиньо в составе.