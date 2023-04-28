Лепёхин: «Крылья» могут создать серьёзные проблемы «Зениту»

Бывший российский футболист Константин Лепёхин порассуждал о выездном матче «Зенита» против самарских «Крыльев Советов», игра намечена на 25-й, грядущий тур РПЛ.

«Конечно, «Зенит» не может терять очки с такими командами, как «Крылья». Но допускаю, что самарцы могут создать серьёзные проблемы гостям», - признался эксперт «Чемпионату».

Лепехин добавил, что команда Сергея Семака всегда является особым раздражителем для каждого клуба. Поэтому и настраиваются на игры с «Зенитом» везде по-особенному.

Напомним, что «Зенит» с девятиочковым отрывом возглавляет турнирную таблицу РПЛ, но формально чемпионом страны пока не стал. Самарцы значительно ниже – на 12-м месте с 25 очками. Подопечные Игоря Осинькина все еще рискуют отправиться в Первую лигу по итогам сезона, если упадут в зону стыковых матчей. А такое в истории самарского клуба уже случалось.