Березовский: «Когда «Зенит» сохранил состав, стало понятно, что они будут чемпионами»

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский поделился мнением о доминировании петербургского клуба в РПЛ.

Напомним, что за шесть туров до конца текущего розыгрыша чемпионата России «сине-бело-голубые» уверенно возглавляют турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Ростов» на девять очков.

По мнению Березовского, большую роль в достижениях «Зенита» играют бразильские футболисты, которые приносят результат, не выкладываясь при этом на все 100 процентов.

«Когда «Зенит» сохранил состав, стало понятно, что они станут чемпионами. Ставка делается на бразильских футболистов. «Зенит» хоть и чемпион, но без европейских матчей точно не прогрессирует», — цитирует Березовского «РБ Спорт».

Кроме того, эксперт подчеркнул, что в успехах «Зенита» также есть немалая заслуга главного тренера команды Сергея Семака, так как он умеет находить мотивацию для своих подопечных.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 29 апреля против «Крыльев Советов». Начало — в 14:00 по московскому времени.