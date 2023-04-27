Семак — об игре Ренана: «Мы прекрасно понимали — ошибки будут»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об игре новобранца петербургского клуба, защитника Роберта Ренана.

Специалист заявил, что ошибки 19-летнего бразильца не вызывают у него удивления, так как в «Зените» сразу понимали, что молодому футболисту ещё только предстоит адаптироваться ко взрослому футболу и новой для себя лиге. При этом Семак подчеркнул, что Ренан обладает потенциалом, который необходимо развивать.

«Он мало играл на высоком уровне, в том числе и в Бразилии. А для любого игрока смена чемпионата — это непростой процесс. Ему нужно привыкнуть к партнёрам, к нашему стилю», — приводит слова Семака «Чемпионат».

За «Зенит» защитник успел провести восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Контракт бразильца с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года.