Семак считает, что «Зенит» не сильно превосходит по уровню другие клубы РПЛ

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак считает, что команда с берегов Невы не сильно превосходит по уровню другие клубы Российской премьер-лиги.
Специалист отметил, что легко его команде не бывает, ведь она не находится на две-три головы выше соперников.
«Уровень интенсивности остался тем же. Классных игроков стало меньше. Возможно, качество стало ниже, но это не говорит о том, что чемпионат стал менее конкурентным», - заявил Семак в интервью «Чемпионату».
Напомним, что «Зенит» становился победителем четырёх последних сезонов РПЛ. В нынешнем чемпионате «сине-бело-голубые» за шесть туров до конца первенства имеют отрыв в девять очков от «Ростова».
а. Состав Зенита кратно дороже состава любого другого Клуба .
б. 5 самых дорогих игроков РПЛ - это игроки Зенита .
Сережа , лучше объясни , как при 65% владения мячом
только 5 ударов по воротам ( 1 гол) . Почему ударов не 10-15 ?
Почему только три быстрые атаки ( 1 гол и 1 ляп Кассьеры ) . Почему не 10-15 ?
Ведь еще 150 лет назад Л.Н.Толстой перечислил все преимущества ,которые дает быстрая атака .
Почему по 15 передач на своей половине поля ?
Бан пользователя