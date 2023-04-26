Семак считает, что «Зенит» не сильно превосходит по уровню другие клубы РПЛ

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак считает, что команда с берегов Невы не сильно превосходит по уровню другие клубы Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что легко его команде не бывает, ведь она не находится на две-три головы выше соперников.

«Уровень интенсивности остался тем же. Классных игроков стало меньше. Возможно, качество стало ниже, но это не говорит о том, что чемпионат стал менее конкурентным», - заявил Семак в интервью «Чемпионату».

Напомним, что «Зенит» становился победителем четырёх последних сезонов РПЛ. В нынешнем чемпионате «сине-бело-голубые» за шесть туров до конца первенства имеют отрыв в девять очков от «Ростова».