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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак считает, что «Зенит» не сильно превосходит по уровню другие клубы РПЛ

26 Апреля 2023 • 22:55 Комментировать (2)
Крылья Советов
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Зенит
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29.04 14:00

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак считает, что команда с берегов Невы не сильно превосходит по уровню другие клубы Российской премьер-лиги.

Специалист отметил, что легко его команде не бывает, ведь она не находится на две-три головы выше соперников.

«Уровень интенсивности остался тем же. Классных игроков стало меньше. Возможно, качество стало ниже, но это не говорит о том, что чемпионат стал менее конкурентным», - заявил Семак в интервью «Чемпионату».

Напомним, что «Зенит» становился победителем четырёх последних сезонов РПЛ. В нынешнем чемпионате «сине-бело-голубые» за шесть туров до конца первенства имеют отрыв в девять очков от «Ростова». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Российская Премьер-Лига
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Комментарии (2)
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TEREX
27 Апреля 2023 в 00:03
да он бредит..))
superzina
26 Апреля 2023 в 23:56
Сережа , хватит пургу нести .
а. Состав Зенита кратно дороже состава любого другого Клуба .
б. 5 самых дорогих игроков РПЛ - это игроки Зенита .
Сережа , лучше объясни , как при 65% владения мячом
только 5 ударов по воротам ( 1 гол) . Почему ударов не 10-15 ?
Почему только три быстрые атаки ( 1 гол и 1 ляп Кассьеры ) . Почему не 10-15 ?
Ведь еще 150 лет назад Л.Н.Толстой перечислил все преимущества ,которые дает быстрая атака .
Почему по 15 передач на своей половине поля ?
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