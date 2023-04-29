«Крылья Советов» в контратаке открыли счёт в матче с «Зенитом»

В эти минуты проходит матч 25-го тура Премьер-лиги, в котором «Крылья Советов» принимают «Зенит». Уже в дебютном отрезке самарцы повели, проведя стремительную контратаку. Роман Ежов у левого края штрафной улучил момент для навеса в гущу игроков, и оставшийся без опеки Сергей Бабкин головой переправил мяч в цель.

Счет стал 1:0 в пользу «Крыльев», которые в онлайн-таблице выходят на чистое 11-е место с запасом в две победы от зоны стыковых поединков. «Зенит» же в любом случае сохранит лидерство. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.