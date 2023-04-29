Радченко: Малком точно будет востребован в Европе

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об игре нападающего «сине-бело-голубых» Малкома Филипе. В матче 25-го тура Российской премьер-лиги бразилец оформил покер в ворота «Крыльев Советов» (5:1).

«Малком проводит очень сильный сезон, и будет очень интересно посмотреть, будут ли у него какие-то предложения из сильных европейских клубов. Хотя, вряд ли он сейчас много об этом думает. Он получает удовольствие от футбола», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

По мнению специалиста, скауты внимательно наблюдают за Малкомом, и он точно будет востребованным футболистом в Европе.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 25 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил 22 гола и сделал 9 результативных передач. Трансферная стоимость Малкома оценивается в 27 миллионов евро.