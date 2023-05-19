Уокер находится в шорт-листе «Реала»

Мадридский «Реал» хочет приобрести защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера, который способен закрыть любую позицию в обороне. Журналист Томас Гонсалес сообщает, что англичанин действительно входит в шорт-лист «королевского клуба» на ближайшее трансферное окно.

У 32-летнего Уокера летом будет оставаться год по контракту с «Манчестер Сити», что упростит задачу для «Реала». В стане «горожан» пока сомневаются в том, чтобы предлагать англичанину новое соглашение.

Напомним, Уокер стал одним из лучших игроков матча в недавнем полуфинале с «Реалом» в Лиге чемпионов. Кайл практически полностью нейтрализовал одну из главных атакующих угроз «сливочных» в лице Винисиуса Жуниора.