Гюндоган требует у «Манчестер Сити» долгосрочный контракт

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган не хочет подписывать с клубом контракт на один год. По информации от журналиста Кристиана Фалька, немец чувствует себя слишком молодым для того, чтобы подписывать соглашение, рассчитанное на один сезон.

32-летний Гюндоган требует от «Манчестер Сити» долгосрочный контракт, иначе будет готов перейти на правах свободного агента в каталонскую «Барселону», которая предлагает ему соглашение на три года.

Напомним, Гюндоган в этом сезоне записал на свой актив 8 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Англии. Хавбек выступает за команду Хосепа Гвардиолы с 2016 года.