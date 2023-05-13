«Челси» по-прежнему рассчитывает на подписание Райса

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс остаётся в списке трансферных целей «Челси».

«Синие» ведут борьбу за 24-летнего футболиста с «Арсеналом», и оба клуба, как сообщалось ранее, не в восторге от ценника хавбека. По сведениям журналиста Роба Дрэйпера, несмотря на солидный запрос «молотобойцев», «Челси» не оставляет надежд на подписание игрока сборной Англии. Клубу также интересен полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер, в споре за которого лидирует «Ливерпуль».

Контракт Деклана Райса с «Вест Хэмом» истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 80 млн евро.