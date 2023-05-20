Лэмпард ответил на вопрос о мотивации игроков «Челси» на оставшиеся матчи

Временный рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мыслями об оставшихся матчах текущего сезона.

Впереди у лондонцев три игры в Премьер-лиге, которые практически не имеют турнирной значимости. Сейчас команда располагается на 11-й строчке и уже не претендует на еврокубковые места.

«Это определённо не бессмысленные матчи, и важно, чтобы игроки это понимали. Мотивация может быть разной – возможно, желание произвести впечатление на нового тренера или на будущий клуб, – но она должна быть. Нам предстоит провести три по-настоящему трудные встречи», – цитирует Лэмпарда журналист Скотт Троттер.

«Челси» сыграет против «Манчестер Сити» (21 мая), «Манчестер Юнайтед» (25 мая) и «Ньюкасла» (28 мая).