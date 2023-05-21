Гвардиола рассказал, считает ли нынешнюю версию «Манчестер Сити» лучшей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал успех команды.

«Горожане», уже будучи досрочными чемпионами, обыграли в родных стенах «Челси» (1:0), а после матча получили заветный трофей.

«Это невероятно. По ходу сезона мне казалось, что выиграть чемпионат будет очень трудно, поскольку «Арсенал» был бесподобен. Нашей задачей было просто не отставать слишком сильно и быть где-то поблизости перед очным матчем на «Этихаде».

Лучший ли это «Манчестер Сити»? Думаю, все наши команды в чемпионские сезоны были хороши, ведь иначе просто невозможно выиграть Премьер-лигу. Мы меняемся, игроки приходят и уходят, но качество остаётся», – приводит BBC слова Гвардиолы.