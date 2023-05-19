«Манчестер Сити» надеется сохранить Гюндогана и Бернарду Силву

«Манчестер Сити» намерен удержать полузащитников Илкая Гюндогана и Бернарду Силву в своих рядах.

Немецкий футболист станет свободным агентом уже через месяц, если не подпишет новый контракт. Интерес к капитану «горожан» проявляет «Барселона», с которой Гюндоган, по слухам, уже достиг предварительной договорённости. Контракт Бернарду Силвы рассчитан до 2025 года, однако на португальца претендует «Пари Сен-Жермен», также о подписании хавбека мечтает всё та же «Барселона».

По сведениям журналиста Джека Гагана, в «Манчестер Сити» надеются удержать обоих футболистов – им будут предложены новые контракты.