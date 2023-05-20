Уэсли Фофана: «Хочу выиграть с «Челси» всё»

Центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана рассказал, почему перешёл в клуб в прошлом году.

«Синие» приобрели француза в конца августа у «Лестера» более чем за 80 млн евро. Дебютный сезон в «Челси» складывается для 22-летнего игрока, мягко говоря, не лучшим образом: команда провалилась в Премьер-лиге и лишилась возможности попасть в еврокубки, а сам Фофана пропустил значительную часть кампании из-за травмы колена.

«Я подписал долгосрочный контракт с «Челси», потому что хотел быть частью проекта. Я хочу выступать за эту команду, хочу выиграть с ней всё. Именно такими были мои намерения при переходе сюда», – заявил в интервью Sky Sports центрбек.