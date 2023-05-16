Почеттино хочет создать в «Челси» семейную атмосферу

Маурисио Почеттино, который близок к назначению на пост главного тренера лондонского «Челси», хочет создать в клубе семейную атмосферу. Об этом сообщает издание The Athletic.

Аргентинец хочет, чтобы футболисты воспринимали тренировочную базу как нечто большее, чем рабочее место. В воплощении своих идей Маурисио получит полную поддержку со стороны владельцев «Челси». Во многом именно из-за своего подхода Почеттино выиграл конкуренцию за пост наставника «синих» у других кандидатов.

В Английской премьер-лиге Почеттино уже работал во главе таких команд, как «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».