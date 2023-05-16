Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино хочет создать в «Челси» семейную атмосферу

16 Мая 2023 • 11:56 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
21.05 18:00

Маурисио Почеттино, который близок к назначению на пост главного тренера лондонского «Челси», хочет создать в клубе семейную атмосферу. Об этом сообщает издание The Athletic.

Аргентинец хочет, чтобы футболисты воспринимали тренировочную базу как нечто большее, чем рабочее место. В воплощении своих идей Маурисио получит полную поддержку со стороны владельцев «Челси». Во многом именно из-за своего подхода Почеттино выиграл конкуренцию за пост наставника «синих» у других кандидатов.

В Английской премьер-лиге Почеттино уже работал во главе таких команд, как «Тоттенхэм» и «Саутгемптон».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Мая
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» пристально наблюдает за Хави Симонсом
12:56 · Англия. Премьер-лига
«Байер» продолжает активную работу над трансфером Джаки
12:50 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нацелилась на полузащитника «Челси»
12:49 · Англия. Премьер-лига
Холанн всё ещё мечтает однажды перейти в «Реал»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Френки де Йонг считает, что сделал бы шаг назад, если бы прошлым летом перешёл в «Манчестер Юнайтед»
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может купить новичка за 70 млн евро
12:38 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган – о возможном требле: «Важно не переборщить с ожиданиями»
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» уверена, что ей удастся выиграть борьбу за Пау Торреса у «Тоттенхэма»
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Челси» выбирает из трёх нападающих
11:56 · Англия. Премьер-лига
Почеттино хочет создать в «Челси» семейную атмосферу
11:50 · Англия. Премьер-лига
Бенитес назвал фаворита полуфинала между «Манчестер Сити» и «Реалом»
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» усилится полузащитником из АПЛ
11:42 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Думаю, Фирмино будет готов к матчу с «Астон Виллой»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: «Артета сделает выводы из неудачи в чемпионской гонке»
11:32 · Англия. Премьер-лига
Канселу не верит, что в следующем сезоне будет играть за «Баварию»
Все новости
Рекомендуем