Маунт вернулся к тренировкам после операции

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт снова тренируется на футбольном поле, сообщает пресс-служба «синих». Футболист вернулся после того, перенёс операцию после повреждения лобковой кости – на ней в конце апреля настояли врачи.

Напомним, что 24-летний Маунт в текущем сезоне вышел на поле за «Челси» во всех турнирах 34 раза. Он отметился тремя голами и четырьмя ассистами.

Весь сезон не прекращаются слухи о будущем англичанина – молодого игрока сватают в самые разные команды, от «Ливерпуля» - до «Баварии». Один из последних слухов напоминает, что именно «красные» остаются главным фаворитом на игрока сборной Англии.