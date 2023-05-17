«Арсенал» опасается, что «Манчестер Сити» откажет ему в продаже Канселу

Лондонский «Арсенал» считает, что «Манчестер Сити» может отказать в продаже своего защитника Жоау Канселу. По информации от журналиста Мэтта Лоу, «канониры» допускают, что «горожане» пожалели о продаже Габриэля Жезуса и Александра Зинченко прошлым летом. Напомним, после этих трансферов «Арсенал» превратился в серьёзного претендента на чемпионский титул АПЛ.

«Арсенал» опасается, что «Манчестер Сити» впредь не будет продавать ему футболистов, чтобы не усиливать конкурента. Напомним, Канселу сейчас играет за «Баварию» на правах аренды, но мюнхенский клуб не намерен выкупать португальца за 70 миллионов евро. «Арсенал» был бы не прочь приютить фуллбека.