Бывший игрок сборной Уэльса спрогнозировал АПЛ следующего сезона

Робби Сэвидж, бывший игрок сборной Уэльса, считает, что за чемпионский титул в АПЛ в следующем году будут бороться четыре команды. При этом он не видит в числе претендентов на титул «Арсенал» - клуб, который лидировал на протяжении большей части текущего сезона.

- «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль» - вот три клуба, которые будут сражаться с «Манчестер Сити» в следующем сезоне. Но для этого при придется стремиться набрать в районе 95 очков, - цитирует слова Сэвиджа BBC Sport.

Напомним, что «Манчестер Сити» выиграл пять из последних шести чемпионатов, оступившись лишь раз - в 2020 году.