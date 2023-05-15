Ковачич готов покинуть «Челси» ради «Манчестер Сити»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич готов покинуть лондонский клуб ближайшим летом, сообщает Mail.

По информации источника, главным претендентом на 29-летнего хорвата является «Манчестер Сити». Отмечается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола восхищён футболистом.

Действующий контракт Ковачича с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «синих» 36 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Цвета «Челси» Ковачич защищает с 2018 года, успев выиграть с лондонцами Лигу чемпионов.