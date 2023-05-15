Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ковачич готов покинуть «Челси» ради «Манчестер Сити»

15 Мая 2023 • 17:28 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
21.05 18:00

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич готов покинуть лондонский клуб ближайшим летом, сообщает Mail.

По информации источника, главным претендентом на 29-летнего хорвата является «Манчестер Сити». Отмечается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола восхищён футболистом.

Действующий контракт Ковачича с «Челси» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Хорватии в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «синих» 36 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Цвета «Челси» Ковачич защищает с 2018 года, успев выиграть с лондонцами Лигу чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Матео Ковачич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.05.23 в 22:00
Лестер Лестер
Ливерпуль Ливерпуль
4.20 4.60 1.72
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Мая
18:52 · Англия. Премьер-лига
Дауд практически завершил переход в «Брайтон»
18:16 · Англия. Премьер-лига
Туанзебе покинет «Манчестер Юнайтед»
17:28 · Англия. Премьер-лига
Ковачич готов покинуть «Челси» ради «Манчестер Сити»
16:08 · Англия. Премьер-лига
Динь хочет перейти команду, которая выступает в Лиге чемпионов
15:49 · Англия. Премьер-лига
Ким Мин Джэ решил перейти в «Манчестер Юнайтед» 4
15:41 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» будет требовать за Райю минимум 40 миллионов евро
15:23 · Англия. Премьер-лига
Райя покинет «Брентфорд» летом, клуб нашёл ему замену в Бундеслиге
14:54 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Манчестер Юнайтед» просматривали Кошту в последнем матче «Порту»
14:19 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» требует за Невеша минимум 50 миллионов евро
14:09 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер хочет перейти в команду, которая будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне
13:49 · Англия. Премьер-лига
Кивиор: «Надеялся, что ВАР отменит первый гол «Брайтона»
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой вратаря «Боруссии» Дортмунд
13:37 · Англия. Премьер-лига
Льорис уходит из «Тоттенхэма»
12:50 · Англия. Премьер-лига
Лапорта: «В 2015 году я договорился о трансфере Бернарду Силвы, но меня не избрали президентом»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Ленгле не спешит соглашаться на полноценный переход в «Тоттенхэм»
Все новости
Рекомендуем