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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Если «Челси» откажется от Фелиша, другой клуб АПЛ будет готов его приютить

17 Мая 2023 • 12:41 Комментировать
Атлетико М
...
Осасуна
21.05 17:15

Существует вероятность, при которой нападающий «Челси» Жоау Фелиш начнёт следующий сезон в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от Marca, если «Челси» откажется выкупать футболиста у мадридского «Атлетико», провернуть трансфер может «Ньюкасл», который заинтересован в португальце.

Фелиш пока не знает, где будет играть в следующем сезоне. У игрока есть контракт с мадридским «Атлетико», но «Челси», за который он выступает в аренде, хочет оставить Жоау в своём составе. Сделке пока мешают требования «матрасников» по сумме компенсации. «Атлетико» хочет за своего игрока в районе 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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