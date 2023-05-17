Если «Челси» откажется от Фелиша, другой клуб АПЛ будет готов его приютить

Существует вероятность, при которой нападающий «Челси» Жоау Фелиш начнёт следующий сезон в другом клубе из Английской премьер-лиги. По информации от Marca, если «Челси» откажется выкупать футболиста у мадридского «Атлетико», провернуть трансфер может «Ньюкасл», который заинтересован в португальце.

Фелиш пока не знает, где будет играть в следующем сезоне. У игрока есть контракт с мадридским «Атлетико», но «Челси», за который он выступает в аренде, хочет оставить Жоау в своём составе. Сделке пока мешают требования «матрасников» по сумме компенсации. «Атлетико» хочет за своего игрока в районе 100 миллионов евро.