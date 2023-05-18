Фердинанд: «Гвардиола ещё перед матчем написал мне: «Поверь, мы обыграем «Реал»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд рассказал о сообщении, которое написал ему наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Гвардиола ещё перед матчем написал мне сообщение со следующим содержанием: «Поверь, мы обыграем «Реал», – заявил Фердинанд в эфире BT Sport.

Напомним, по результату матча «Манчестер Сити» разгромил мадридский «Реал» 4:0 и во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с миланским «Интером».

В первом тайме вчерашнего матча «Реал» ни разу не ударил в створ ворот «Манчестер Сити».