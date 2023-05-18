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Инсайдер Романо рассказал о возможном переходе Бернарду Силвы в «ПСЖ»

18 Мая 2023 • 22:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
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21.05 18:00

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо поделился мыслями о потенциальном трансфере Бернарду Силвы в «Пари Сен-Жермен».

Полузащитник «Манчестер Сити» считается давней целью «ПСЖ», однако переход осложняется солидным запросом «горожан». Как сообщил Романо в своём подкасте, парижане действительно не оставляет надежд на подписание звёздного португальца. Советник клуба Луиш Кампуш знаком с Силвой ещё по совместной работе в «Монако», и он очень хотел бы воссоединиться с 28-летним хавбеком в Париже. Сделка возможна, но будет зависеть от серьёзности намерений клуба и желания самого футболиста.

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Манчестер Сити ПСЖ Бернарду Силва Луиш Кампуш трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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