Инсайдер Романо рассказал о возможном переходе Бернарду Силвы в «ПСЖ»

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо поделился мыслями о потенциальном трансфере Бернарду Силвы в «Пари Сен-Жермен».

Полузащитник «Манчестер Сити» считается давней целью «ПСЖ», однако переход осложняется солидным запросом «горожан». Как сообщил Романо в своём подкасте, парижане действительно не оставляет надежд на подписание звёздного португальца. Советник клуба Луиш Кампуш знаком с Силвой ещё по совместной работе в «Монако», и он очень хотел бы воссоединиться с 28-летним хавбеком в Париже. Сделка возможна, но будет зависеть от серьёзности намерений клуба и желания самого футболиста.