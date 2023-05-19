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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рубен Диаш назвал главное качество Гвардиолы

19 Мая 2023 • 02:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
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21.05 18:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился мыслями о работе главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

«Горожане» вплотную подобрались к заветному треблу, одолев мадридский «Реал» в ответной встрече полуфинала Лиги чемпионов, которая прошла в среду (4:0 и 5:1 по сумме двух игр). Ранее команда Гвардиолы вышла в финал Кубка Англии и почти гарантировала себе чемпионство в Премьер-лиге.

«Гвардиола – наша главная сильная сторона, наш мозг. Мы видим игру его глазами. Он уже выиграл всё, но хочет новых побед. Его голод просыпается в начале каждого сезона – и это его главное качество», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Диаша.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Рубен Диаш
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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