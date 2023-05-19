Энцо Фернандес: «Фелиш меня удивил»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес восхищается талантом нападающего Жоау Фелиша.

Оба футболиста пополнили ряды «синих» в январе, однако аргентинец был подписан на постоянной основе, а португалец пока лишь арендован у мадридского «Атлетико». По словам Фернандеса, игра 23-летнего форварда стала для него настоящим откровением: «Жоау – футболист топ-уровня. Именно он удивил меня больше всех», – приводит The Residency заявление хавбека, приобретённого у «Бенфики» за 121 млн евро.

В активе Жоау Фелиша три забитых мяча в 18 поединках за «Челси» во всех соревнованиях. Его аренда рассчитана до конца сезона.