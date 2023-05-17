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Уокер: «Мне 32 года, но я не старый»

17 Мая 2023 • 10:16 Комментировать
Манчестер Сити
...
Челси
21.05 18:00

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер не чувствует себя старым в 32 года. Напомним, несмотря на возраст англичанина, «горожане» хотят продлить с ним контракт.

«Мне 32 года, но я не старый. До сих пор отлично себя чувствую, если не считать травму паха перед чемпионатом мира. Я держу себя в хорошей форме и слежу за режимом за пределами поля. Я часто занимаюсь в тренажёрном зале. Хочу поблагодарить своих родителей за такую прекрасную генетику», – заявил Уокер на пресс-конференции.

Сегодня Уокер может помочь «Манчестер Сити» второй раз в истории выйти в финал Лиги чемпионов. Для этого подопечным Хосепа Гвардиолы нужно обыграть мадридский «Реал» в ответном полуфинале.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кайл Уокер
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЧЕЛСИ
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