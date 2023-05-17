Уокер: «Мы можем взять пятый титул АПЛ за шесть лет, но ещё не всё кончено»

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер не спешит праздновать чемпионский титул Английской премьер-лиги в этом сезоне. Напомним, для третьего подряд триумфа в чемпионате подопечным Хосепа Гвардиолы будет достаточно обыграть «Челси» в следующем туре у себя дома.

«Мы можем выиграть свой пятый чемпионский титул Английской премьер-лиги за последние шесть лет, но ещё не всё кончено. Нам нужно добиться результата с «Челси», «Брайтоном» или «Брентфордом», – сказал Уокер на пресс-конференции перед ответным матчем с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

Уокер выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года, когда перешёл из лондонского «Тоттенхэма».